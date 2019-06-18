İstanbul Havalimanında intihar şoku

İstanbul Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, evlenme teklifi kabul edilmeyince intihar etti.

AA'nın haberine göre, dün akşam yaşanan olayda, İbrahim Layık isimli güvenlik görevlisi, kendisini havalimanı terminalinin önündeki boşluğa bıraktı.

Ağır yaralanan Layık, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞTIĞI ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF ETMİŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Güvenlik görevlisi İbrahim Layık'ın aynı iş yerinde çalışan arkadaşına evlenme teklif ettiği ancak reddedildiği bunun üzerine iş yerinden ayrıldığına dair istifa dilekçesi yazıp imzaladıktan sonra intihar ettiği anlaşılmıştır." denildi.

'KÜRT OLDUĞUMUZDAN DOLAYI HEP DIŞLANDIK'

Güvenlik işçisinin intiharı öncesinde kişisel Instagram hesabında "Kürt olduğumuzdan dolayı hep dışlandık belki bu yaptığım şeyle değişir ne mutlu kürt ve türküm diyebilene... hakkınızı helal edin" notunu paylaştığı görüldü.