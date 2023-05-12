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İstanbul Sözleşmesi AYM'ye taşındı

İstanbul Sözleşmesi AYM'ye taşındı
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Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılmasını hukuka uygun bulmasının ardından Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapıldı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun İstanbul Sözleşmesi’nden cumhurbaşkanı kararıyla çıkılmasını hukuka uygun bulan kararı onamasıyla Danıştay süreci tamamlandı. Hukukçu Ali Suat Ertosun, kardeşi Süheyla Ertosun adına konuyu AYM’ye taşıdı.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre Danıştay’ın, cumhurbaşkanı kararını incelerken şekli bir sınırlama getirdiği, bu nedenle yetkilerini kendilerinin yok ettiği vurgulanan dilekçede, anayasanın yürütmeyi bağlayıcılığı hükmünün içinin fiilen boşaldığı belirtildi. Cumhuriyetin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olma temel niteliklerinin yargısal korumanın dışına itildiği vurgulanan dilekçede, “Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir rejim yerine bir kişinin mutlak otoritesine dayanan, monarşiyi çağrıştıran, günümüz uygar toplumlarına yakışmayan, anayasamıza da aykırı fiili rejimlerin önü açıldı” denildi.

Dilekçede toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarına işaret edilerek “Sözleşmenin feshi, eşitlik ilkesine aykırıdır” denildi. 

Avrupa Parlamentosu İstanbul Sözleşmesi'ne onayAvrupa Parlamentosu İstanbul Sözleşmesi'ne onayDünya

 

Cumhuriyet

Etiketler istanbul sözleşmesi aym anayasa mahkemesi başvuru danıştay
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