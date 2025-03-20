İstanbul Üniversitesi öğrencileri Beyazıt'ta toplandı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasını protesto eden İstanbul Üniversitesi öğrencileri Beyazıt’ta bir araya geldi.
İstanbul Üniversitesi öğrencileri, üniversite tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve gözaltına alınışı sonrası bir kez daha Beyazıt’ta bir araya gelmeye başladı.
Öğrenciler, dün (19 Mart Çarşamba) olduğu gibi bugün de Esnaf Yemekhanesi’nin önünden Ana Kapı’ya yürüyecek. Öğrenciler, Yemekhane önünde toplandı.
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