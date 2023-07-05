İstanbul Valiliği'nden nargile kararı! Yasaklandı

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül, kafelerde nargile yasağı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da; plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır.

Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir."

İstanbul’da; plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır.



Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir. — Davut GÜL (@gul_davut) July 5, 2023

İstanbul Valiliği'nin resmi sitesinde yapılan açıklama şöyle;

"Nargile satışı ile alakalı basında çıkan haberler üzerine açıklama yapılma gereği duyulmuştur.

İstanbul’da; orman yangınlarının önüne geçmek, plaj ve sahillerde olumsuz görüntülerin oluşmasını engellemek, kamuya açık, piknik alanı, park ve mesire alanlarında çevreyi rahatsız etmemek amacıyla belirtilen alanlarda nargile içilmesi, sunumu ve satışı yasaklanmıştır.

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin konuya ilişkin kararı gereğince buraların dışındaki işyerlerinden ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir."