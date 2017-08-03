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  3. 03 Ağustos 2017 15:56

İstanbul'a aşırı sıcak geliyor ! 6 gün sürecek

İstanbul'da önümüzdeki 6 gün boyunca kavurucu sıcaklar etkili olacak. Yarın hava sıcaklığının nemle birlikte 37 dereceye çıkması bekleniyor

İstanbul'a aşırı sıcak geliyor ! 6 gün sürecek
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İstanbul'da nemle birlikte yarın hissedilen sıcaklık 37 dereceye ulaşacak. Sıcak ve bunaltıcı havanın 6 gün boyunca etkisini sürdürmesini bekleniyor.

Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, artmaya devam edecek.

Parçalı bulutlu havanın güneşli hale gelmesi ve rüzgar hızının  düşmesiyle  ve nemle birlikte yarın hissedilen sıcaklık 37 dereceye ulaşacak.

Sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkatli davranması gerekiyor.

METEOROLOJİ UZMANINDAN UYARILAR

NTV canlı yayınına bağlanan meteoroloji uzmanı, 6 gün boyunca yüksek nemin vatandaşları bunaltacağını söyledi.

Meteoroloji uzmanı, "Nem ne kadar yüksekse biz o kadar terleriz. Geceleri rahat uyuyamayacağız.

Daha sinirli, daha stresli olabiliriz. Olduğumuz yerde terleyeceğiz, yapış yapış olacağız.

SİVRİ SİNEKLER ORTAYA ÇIKACAK
Ayrıca bu günlerde sivri sinekler de daha çok ortaya çıkacak.

FÖN ÇEKTİRMEYİN
Özellikle kadınlara söyleyelim; hiç fön çektirmesinler, hemen saçları inecektir yüksek nemden dolayı.

ÇAMAŞIR ASMAYIN KURUMAZ
Ayrıca çamaşırları evin içerisinde kurutmaya çalışırsak kurumayacaktır. Olduğumuz yerde terleyeceğiz, 6 gün böyle devam edecek."diye konuştu.

istanbul , hava durumu , sıcak
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