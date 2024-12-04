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İstanbul'a bir yeni tramvay hattı daha geliyor

İstanbul'a bir yeni tramvay hattı daha geliyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar-Kadıköy-Maltepe’yi birbirine bağlayacak olan 21 kilometrelik yeni tramvay hattına onay verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar-Kadıköy-Maltepe’yi birbirine bağlayacak olan 21 kilometrelik yeni tramvay hattı için onay çıktı.

İstanbul’da trafik yoğunluğuna sahip üç önemli ilçesine birbirine bağlanacak. Minibüs ve otobüs hatlarının kullanıldığı güzergah raylı sistemle birbirine bağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Üsküdar-Kadıköy-Maltepe’yi birbirine bağlayacak olan 21 kilometrelik yeni tramvay hattı için İstanbul Valiliği’ne yaptığı ÇED başvurusu sonuçlandı. Tramvay projesi için “ÇED Gerekli Değildir” kararı verildi.

8 milyar 45 milyon 647 bin 428 TL proje bedeli olacağı tahmin edilen hattın bu yıl içinde başlaması ve 3 yılda tamamlanması bekleniyor.

Tramvay hattının geçeceği Kadıköy Rıhtım Meydanı’nın İETT duraklarından arındırılacağı, güzergah üzerindeki bazı ağaçların taşınacağı belirtilen raporda daha sonra şöyle denildi:

“Kazı işlemleri, istasyonların oluşturulması vb. işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte en son rayların döşenmesi işlemine geçilecektir. Tramvay araçları satın alınacak olup satın alma işlemleri tamamlandıktan sonra deneme sürüşlerine başlanacaktır.”

 

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