İstanbul'a kurt indi! Şaşkına çeviren görüntüler

İstanbul Başakşehir'de sokakta dolaşan kurtlar görenleri şaşkına çevirdi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sokakta dolaşan 2 kurt amatör kameraya yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Başak Mahallesi Çevre Sanayi Sitesi içerisinde geçtiğimiz gün çekilen görüntüde aç kalan 2 kurdun sokak arasında dolaştığı görüldü. Yemek arayan kurtları gören vatandaş şoke oldu. İlginç anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.

İHA