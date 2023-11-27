İstanbul'a kurt indi! Şaşkına çeviren görüntüler
İstanbul Başakşehir'de sokakta dolaşan kurtlar görenleri şaşkına çevirdi.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sokakta dolaşan 2 kurt amatör kameraya yansıdı.
İHA'nın haberine göre, Başak Mahallesi Çevre Sanayi Sitesi içerisinde geçtiğimiz gün çekilen görüntüde aç kalan 2 kurdun sokak arasında dolaştığı görüldü. Yemek arayan kurtları gören vatandaş şoke oldu. İlginç anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.
İHA
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