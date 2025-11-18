  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da 100 milyar TL'lik ''altın'' operasyonu!

İstanbul'da 100 milyar TL'lik ''altın'' operasyonu!

İstanbul'da 100 milyar TL'lik ''altın'' operasyonu!
Güncelleme:

İstanbul'da döviz teşviklerini suistimal ederek altın ve kıymetli maden ticaretinde yasa dışı işlemler yaptığı tespit edilen ve bu yolla 100 milyar TL kamu zararına neden oldukları belirlenen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 şüpheli yakalanırken, operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı biçimde suiistimal eden şüphelilerin, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yetkilisi olduğu şirketler ile bağlantılı diğer şirketler tarafından 2023-2024 yılları arasında 'Dahilde İşleme Rejimi' kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen, bu altın ve gümüşün büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı belirlendi.

100 MİLYAR TL KAMUR ZARARI

Öte yandan, örgütlü şekilde yasa dışı eylemler yürüttükleri tespit edilen şirket yetkililerinin, ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandıkları, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha ya da imitasyon altınla değiştirerek teslim ettikleri, bu yolla haksız kazanç sağladıkları ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına neden oldukları anlaşıldı. Soruşturma kapsamında suç örgütüne yönelik; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Suç Örgütüne Üye Olma', 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık', '1211 sayılı T.C.M.B. Kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet', '4749 sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' ve '1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet' suçlarından toplam 23 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (DHA)

DHA / İHA

text-ad
Etiketler operasyon altın operasyonu gözaltı istanbul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Usta gazetecinin mirası mahkemelik oldu Usta gazetecinin mirası mahkemelik oldu Karadağ'dan Türk vatandaşlarına vize için yeni hamle! Karadağ'dan Türk vatandaşlarına vize için yeni hamle! Rafa Silva krizinde yeşil sahalara bomba gibi düşen iddia Rafa Silva krizinde yeşil sahalara bomba gibi düşen iddia Güzel oyuncu 1 yıldır sakladığı gizemli aşkını sonunda ilan etti Güzel oyuncu 1 yıldır sakladığı gizemli aşkını sonunda ilan etti İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan skandal iddialara rest: ''Teşkilatta durdurmam'' İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan skandal iddialara rest: ''Teşkilatta durdurmam'' Kasasını 200 TL'ye alıp, kilosunu 200 TL'ye satınca ortalık karıştı! Kasasını 200 TL'ye alıp, kilosunu 200 TL'ye satınca ortalık karıştı! Üniversiteden 3 yılda mezuniyet uygulaması başlıyor Üniversiteden 3 yılda mezuniyet uygulaması başlıyor Türkiye'nin megastarından hayranlarını heyecanlandıran karar! Türkiye'nin megastarından hayranlarını heyecanlandıran karar! Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan araçları belli oldu Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan araçları belli oldu Altın çok sert düştü, İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi Altın çok sert düştü, İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi
Adalet Bakanı Tunç'tan Bahçeli'nin İmralı'ya ben giderim çıkışı için ilk açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan Bahçeli'nin İmralı'ya ben giderim çıkışı için ilk açıklama Dünyaca ünlü yıldız sonunda başardı; ilk Oscar ödülünü aldı Dünyaca ünlü yıldız sonunda başardı; ilk Oscar ödülünü aldı Kara Kuvvetleri'nde operasyon: Çok sayıda gözaltı var Kara Kuvvetleri'nde operasyon: Çok sayıda gözaltı var Güzel oyuncunun cesur hamilelik pozları olay oldu Güzel oyuncunun cesur hamilelik pozları olay oldu 16 yaşındaki çocuk, kendisi, kardeşi ve annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü 16 yaşındaki çocuk, kendisi, kardeşi ve annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü Türkiye'nin sıfır noktasında yıllardır süren inşaatta son durum Türkiye'nin sıfır noktasında yıllardır süren inşaatta son durum Dayanılmaz hale gelmişti... Güzel şarkıcı sevgilisi ile birlikte savcılığa başvurdu Dayanılmaz hale gelmişti... Güzel şarkıcı sevgilisi ile birlikte savcılığa başvurdu Yağışlar gitti, fırtına geldi... Hava sıcaklıkları daha da artacak! Yağışlar gitti, fırtına geldi... Hava sıcaklıkları daha da artacak! Uyuşturucu operasyonunda evinden alınan ünlü isim sessizliğini bozdu Uyuşturucu operasyonunda evinden alınan ünlü isim sessizliğini bozdu