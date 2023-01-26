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İstanbul'da 3 elektrikli scooter firması piyasadan çekildi

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İstanbul'da 8 bin 234 scooter sahibi 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısı Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe tarafından yönetilen toplantıda, İBB’nin Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi, Yediemin Otoparklarına çekilerek muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi, 3 adet firmaya ait e-skuter izinlerinin iptal edilmesi teklifi gibi konular görüşüldü.  

Toplantıda, 3 firmaya ait e-skuter izinlerinin iptal edilmesi teklifi görüşüldü. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda,  toplam 8 bin 234 skuterı bulunan 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekilmiş oldu. Superpedestrian Turkey Ulaşım Teknoloji Anonim Şirketi,  Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından verilen karara uyumluluk sağlamak ve KVKK’yı ihlal nedeniyle daha fazla para cezasına çarptırılmamak için e-skuter operasyonlarını durdurma kararı aldığını belirtirken; At Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Serim Yönetim Sistemleri Yazılım firması tedarik zincirinde yaşanan bir takım sorunlar nedeniyle sahada olamadıkları gerekçesiyle e-skuter izninin iptalini istedi.   

Etiketler escooter scooter elektrikli scooter
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