İstanbul'da 6 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi yarın ( 31 Mart 2022 Perşembe ) İstanbul Ümraniye'de 6 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İSK'den yapılan açıklamada, "Sayın Abonemiz; bölgenizi besleyen ana isale hattında yapılması gereken zorunlu iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ümraniye ilçesi; Yenişehir, Site ve Atakent mahallelerine 31.03.2022 Perşembe günü saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 6 saat süreyle su verilemeyecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder bilgilerinize sunarız." ifadeleri yer ald.