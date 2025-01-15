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İstanbul'da akşam trafiği saç baş yoldurttu

İstanbul'da akşam trafiği saç baş yoldurttu
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı. D-100 Kara yolu Bahçelievler-Yenibosna mevkinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü. 

DHA

Etiketler istanbul trafik
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