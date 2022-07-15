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İstanbul'da Atatürk büstüne çirkin saldırı

İstanbul'da Atatürk büstüne çirkin saldırı

Bağcılar'da okul bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çöp kovası fırlatan 4 çocuktan 3'ü gözaltına alındı.

Bağcılar İÇDAŞ İlkokulu'nda meydana gelen olayda yaşları 12 ile 15 arasında 4 çocuk, kapalı olmasına rağmen okul bahçesine girdi. İçlerinden biri metal çöp kutusunu alarak okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne yöneldi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
3 arkadaşı da yanına geldi. Çocuklardan biri, çöp kutusunu kaldırarak Atatürk büstüne fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Video sosyal medyada da tepki topladı.

GÖZALTINA ALINDILAR
Videoda Atatürk büstüne çöp kutusunu atan ve küfür eden 3 çocuk, Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü, işlemlerinin ardından çocukların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Diğer çocuğu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

DHA

Etiketler bağcılar okul atatürk büstü saldırı
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