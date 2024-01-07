İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.