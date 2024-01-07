  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Güncelleme:

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

Etiketler istanbul avrupa vapur
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe gol olup yağdı Fenerbahçe gol olup yağdı Rusya Ukrayna'ya S-300 ile saldırdı! Çok sayıda ölü var Rusya Ukrayna'ya S-300 ile saldırdı! Çok sayıda ölü var Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu! İşte il il yeni trafik sigortası fiyatları Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu! İşte il il yeni trafik sigortası fiyatları Kabimne ''emekli aylığı'' gündemiyle toplanıyor Kabimne ''emekli aylığı'' gündemiyle toplanıyor Nureddin Nebati'den o iddiaya sert tepki: Allah belanızı versin Nureddin Nebati'den o iddiaya sert tepki: Allah belanızı versin Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya övgü dolu sözler Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya övgü dolu sözler Liste ortaya çıktı: İşte AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları Liste ortaya çıktı: İşte AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları Erdoğan AK Parti'nin adaylarını açıkladı Erdoğan AK Parti'nin adaylarını açıkladı