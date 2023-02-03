İstanbul'da belediyeye operasyon: 28 gözaltı var!

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında üç başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki farklı 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, eş zamanlı operasyonlarda aralarında Ataşehir Belediyesinde görevli belediye başkan yardımcıları ile olay tarihinde Ataşehir'de mimarlık görevi yürüttüğü belirtilen ancak şu an Kadıköy Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapan kişiyle birlikte toplam 28 kişi gözaltına alındı.

Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacak

Söz konusu soruşturmalarda ihalelere fesat karıştırılarak milyonlarca lira haksız kazanç elde edildiği öne sürülürken 'şüpheli' sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı kaydedildi.