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İstanbul'da bomba alarmı! Yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da bomba alarmı! Yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Bakırköy'de bomba patlatılacağına yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımla ilgili yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya hesabından Bakırköy'de bomba patlatılacağına yönelik paylaşımla ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı.

İncelemenin ardından, Atatürk'e hakaret içerikli görseller ve çeşitli provokatif paylaşımlarda bulunduğu görülen hesapla ilgili yabancı uyruklu B.N, Zeytinburnu'nda gözaltına alındı.

Yakalanan B.N, ifadesinde, paylaşımı yapan kişinin yurt dışında yaşayan arkadaşı A.H. olduğu ve kendisinin bu hesapla bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Yapılan araştırmada, A.H'nin ülkeye giriş çıkış kaydına rastlanmadı.

Etiketler istanbul emniyet bomba
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