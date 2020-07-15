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İSTANBUL'DA BU YOLLAR BUGÜN TRAFİĞE KAPALI!
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  3. 15 Temmuz 2020 07:33

İstanbul'da bu yollar bugün trafiğe kapalı!

15 Temmuz kapsamında Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesinde yapılacak etkinliklerden dolayı bugün saat 19.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bu yollar bugün trafiğe kapalı!
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15 Darbe Girişimi kapsamında Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesinde yapılacak etkinliklerden dolayı saat 19.00'dan itibaren Kuleli Caddesi, Vaniköy Caddesi, Yamaçlı Sokak, Al Zambak Sokak ve Kaldırım Caddesiyle Yalnız Selvi Caddesi kesişimi Çengelköy istikameti trafiğe kapatılacak.

Kuleli Caddesi, Vaniköy Caddesi, Yamaçlı Sokak, Al Zambak Sokak ve Kaldırım Caddesiyle Yalnız Selvi Caddesi kesişimi Çengelköy istikametine araç geçişine izin verilmeyecek.

Trafiğe kapalı olacak yollara alternatif olarak sunulan yollar ise, Üsküdar Sahilyolu istikametinde Albay Üçer Sokak, Havacı Sokak, Şekip Ayhan Özışık Sokak, Mehmet Çavuş Sokak, Mor Salkım Sokak, Reşadiye Sokak ve Hür Sokak kullanılacak.

Beykoz istikametine gitmek isteyenlerin kullanabileceği alternatif yollar ise Güzeltepe Caddesi ve Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi olacak.

İETT otobüsleri ve büyük araçlar alternatif yol olarak Çengelköy Caddesi, Güzeltepe Caddesi, Beynun Akyavaş Caddesi, Bosna Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi, Kaldırım Caddesi, Rasathane Caddesi, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi ve Sadri Alışık Caddesini Takiben Sahil yolunu kullanabilecekler.

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