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  3. 30 Nisan 2018 11:53

İstanbul'da büyük operasyon; 5 bin adet ele geçirildi !

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 bin 567 sikke ile 251 parça eser ele geçirildi.

İstanbul'da büyük operasyon; 5 bin adet ele geçirildi !
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Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişilik bir kaçakçılık şebekesini tespit etti.

Şebekenin çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, 26 Nisan’da Fatih ve Sancaktepe’de üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda Ö.O.Y., Y.M. ve M.S.D. gözaltına alınırken, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 bin 567 adet bronz ve gümüş sikke, kandil, haç ve mühürden oluşan çeşitli form ve biçimlerde 251 adet eser, kurşun ve bronzdan oluşan 6 parça tabak, çeşitli kral tasvirleri ve 4 adet define arama cihazı ele geçirildi. Yakalanan kaçakçılık zanlıları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ele geçirilen toplam 4 bin 824 eserin incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan polisin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyon, emniyet kameralarınca kaydedildi.

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