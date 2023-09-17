İstanbul'da büyük su kesintisi

İstanbul'da gece saatlerinde 12 ilçenin tamamının suyu kesildi.

İstanbul'un birçok ilçesinde gece saatlerinde sular kesildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi yoğunluktan dolayı çöktü. Siteye ulaşamayanlar 185 İSKİ hattını aradıklarında otomatik mesajla karşılaştı.

İSKİ'nin otomatik mesajına göre; Gaziosmanpaşa, Eyüp, Şişli, Beşiktaş, Esenler, Kağıthane, Sultangazi, Bayrampaşa, Beyoğlu, Bağcılar, Esenler ve Arnavutköy ilçelerinin tamamına saat 23.59'a kadar su verilemeyeceği belirtildi.

İSKİ'nin sosyal medyadaki destek hesaplarına da birçok şikayet geldi. Abonelere Twitter üzerinden verilen yanıtta ise enerji kesintisi yaşandığı belirtildi.

Gaziosmanpaşa'dan sorun bildiren bir kullanıcıya, "Sayın Abonemiz, bölgenizi besleyen terfi merkezinde meydana gelen TEİAŞ kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle Gaziosmanpaşa İlçesine 16.09.2023 Cumartesi günü saat 23.59 a kadar su verilemeyecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız" denildi.