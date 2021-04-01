İstanbul'da camiden müzik yayını skandalı

İstanbul'un Pendik, Tuzla ve Kartal ilçesinde cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılması tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Anadolu yakasında, özellikle Pendik, Kartal ve Tuzla'da dün gündüz ve akşam saatlerinde cami hoparlörlerinden müzik sesi yükseldi. Yayına vatandaşlar tepki gösterdi. Gece saatlerinde yükselen sesler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Güzelyalı Mahallesi'nde sakinlerinden Osman Yılmaz, "Yatsı namazı sırasında marş şeklinde bir ses geldi. Hocanın evi burada olduğu için sistemi kapattı. Bizim cami, Kadıköy Osmanağa Camii'den alıyor ama bu sıkıntı olacak diye sistemi kapattık. Daha önce de küçük sıkıntılar oluyordu, bu sefer fazlalaştı. Hoca burada olduğu için kapattı, çünkü sesi bütün mahalleyi rahatsız ediyor" dedi.

"BÖYLE BİR MÜZİKTEN HOŞNUT DEĞİLİZ"

Metin Şeker ise, "Dün öğle saat 10.30 gibi, akşam ve yatsı ile gece saatlerinde aynı müzik bizim camimizde de çalındı. Tabi cemaat olarak biz bu durumdan rahatsız olduk. Neden böyle bir sisteme giriyorlar, nasıl giriyorlar, kasıtlı mı giriyorlar, bunların araştırılmasını istiyoruz tabi. Böyle bir müzikten hoşnut değiliz. Camilerimizden minarelerimizden ezan okunacak yerde böyle şeylerin olması hoş değil" şeklinde konuştu.

İstanbul Müftülüğü'nden alınan bilgiye göre, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerindeki camilerinin ses sistemlerine korsan bir müdahale oldu. Olayla ilgili emniyet yetkilerine bilgi verilerek soruşturma başlatıldığı öğrenildi.