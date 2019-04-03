İstanbul'da dev havalimanı taşıması başlıyor; trafiğe kapatılacak yollar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan'daki taşınma süreciyle ilgili açıklama yaptı.

"Hava taşımacılığında dünyada ilk 10 arasına gireceğiz. 114 uçak aynı anda terminale yanaşabilecek. Havalimanının milli gelirin yüzde 4 ila 5 seviyesinde artış yapacağı öngörülüyor Havalimanı 225 bin kişiye kadar ilave istihdam oluşturacak. " diyen Turhan taşınmanın 5 Nisan Cuma sabaha karşı saat 03:00'te başlayacağını ve 6 Nisan Cumartesi akşamı saat 23:59'da sonlanmasını beklediklerini açıkladı.

Turhan ayrıca dev taşınma sırasında İstanbul'da trafiğe kapatılacak yolları da açıkladı.

İşte Turhan'ın açıklamaları:

Hava taşımacılığında dünyada ilk 10 arasına gireceğiz. 114 uçak aynı anda terminale yanaşabilecek. Havalimanının milli gelirin yüzde 4 ila 5 seviyesinde artış yapacağı öngörülüyor Havalimanı 225 bin kişiye kadar ilave istihdam oluşturacak.

İstanbul Havalimanı'nın inşaatı ile eş zamanlı olarak ulaşım altyapısı inşaatını da başlattık. Gayrettepe İstanbul Havalimanı arasındaki metro çalışmaları hızla devam ediyor. Amacımız 2020 başında bu hattı açarak ulaşımı kolaylaştıracağız.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Planlanan taşınma süreci 5 Nisan'da gece 03,00'te başlayacak 6 Nisan gecesi saat 23.59'da tamamlanacak. Toplam 45 saat sürecek. Trafiğe kapacak yollar ve süreleri şöyle: Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı kavşağı 5 Nisan 22.00 ile 6 Nisan 23,59 arasında 26 saat trafiğe kapatılacak. Mahmutbey Batı kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti 6 Nisan 10.00'a kadar 12 saat trafiğe kapatıacak. Kuzey Marmara otoyolu Basın Ekspress yolu istikametinde 6 Nisan 01.00 ile 6 Nisan sabah 10.00'a kadar 9 saat trafiğe kapatılacak. Kuzey Marmara otoyolu Reşadiye kavşağı ile Yassıören kavşağı arası 5 Nisan 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapatılacak.

6 Nisan 02,00'de Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş yapılacak. 6 Nisan 14.00'te İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar kademeli olarak artırılacaktır.