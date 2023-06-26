  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı

İstanbul'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı

İstanbul'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı
Güncelleme:

Ümraniye’de bulunan 5 katlı binanın bodrum katında doğal gaz patlaması meydana geldi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Bodrum katından yaşanan olayın sebebinin doğal gaz patlaması olduğu belirlendi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

Etiketler istanbul bina patlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Çocuğa istismarda bulunan zanlı tutuklandı
Sağlık Bakanlığı'ndan kızamık alarmı
Dolandırıcıların ''bayram tuzağı'' bu oldu!
''Yüzen ahır'' vatandaşı isyan ettirdi
Dolar 26 TL'yi aştı; Euro ve altın da uçuyor!
İstanbul pandemi günlerine geri döndü
Bir Türk devi daha iflas etti
Memura seyyanen zam geliyor
Özgür Demirtaş Dolar/TL'nin gideceği seviyeyi açıkladı
Yeni araç hayali kuranlara bir kötü haber daha