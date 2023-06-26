İstanbul'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı
Ümraniye’de bulunan 5 katlı binanın bodrum katında doğal gaz patlaması meydana geldi.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Bodrum katından yaşanan olayın sebebinin doğal gaz patlaması olduğu belirlendi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.
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