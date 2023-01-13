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İstanbul'da doğalgaz patlaması

İstanbul'da doğalgaz patlaması
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İstanbul Tuzla'da İSKİ ekipleri tarafından kazı çalışması yapılan alanda doğalgaz borusu patladı.

İstanbul'un Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi Tepeviran Caddesi üzerinde İSKİ tarafından kazı çalışması yapıldığı esnada doğalgaz borusu patladı.

Patlamayla birlikte kazı alanına yakın bir noktada bulunan AK Parti Tepeören Teşkilat Bürosu'nda yangın çıktı.

Tek katlı bina ile park halindeki bir kamyonet küle döndü.

Patlama sırasında bir İSKİ personeli yaralandı.

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Gaz kesildi, yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Etiketler istanbul patlama boru
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