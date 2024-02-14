İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul'un Beykoz ilçesinde kibrit üretimi gerçekleştirilen bir fabrikada yangın çıktı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Beykoz'daki kibrit fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Tokatköy'de kibrit üretimi yapılan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.