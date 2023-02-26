İstanbul'da fuhuş operasyonu

İstanbul'da fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen fuhuş yaptırdıkları belirlenen 4 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. Savcılık talimatıyla 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Gerekli delillerin toplanmasının ardından Beylikdüzü, Esenyurt ilçelerinde belirlenen 4 adrese baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 3'ü kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin soruşturması sonucu şüphelilerin organize bir şekilde fuhuş yaptırdıkları ve fuhuşa yer temin ettikleri ortaya çıktı. Baskın yapılan adreslerde yakalanan 7 kişi de polis tarafından yakalanarak ifadeleri alındığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA