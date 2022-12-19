İstanbul'da HDP'ye operasyon: 69 kişi gözaltında

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye dün polisin tokat atmasını protesto etmek isteyenler bugün Kadıköy’de bir araya gelirken, olaylara müdahale eden polis 69 kişiyi gözaltına aldı.

Hasta ve infazı yakılan tutukluların yakınları tarafından başlatılan adalet nöbetinin 39. haftasında basın açıklaması yapmak isteyen HDP Eş Başkanları polis engeliyle karşılaştı.

Kaymakamlığın yayımladığı yasak kararı gerekçesi ile dün Kadıköy’de gruba müdahale eden polis ekiplerinden biri HDP İstanbul İl Eş Başkanı ve eski milletvekili Ferhat Encü’ye de tokat atmış, görüntüler büyük tepki çekmişti.

Konuyla ilgili olarak HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın da katılımıyla bugün 13.00’da Kadıköy İlçe Örgütü önünde yapılacak açıklamaya da Kadıköy Kaymakamlığı’nca alınan yasak kararı gerekçesiyle izin verilmedi.

Polisin bugünkü müdahalesinde aralarında eski Milletvekili Ferhat Encü’nün de aralarında olduğu çok sayıda HDP’linin gözaltına alındığı bildirildi.