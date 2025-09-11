  1. Anasayfa
İstanbul'da inşaatta göçük: Beline kadar toprağa gömüldü

Güncelleme:

İstanbul Beyoğlu'nda bir inşaatın temel çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Beline kadar toprak içinde kalan işçi, yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Firüzağa Mahallesi Kadiriler Yokuşu üzerinde bulunan kentsel dönüşüm yapılan bir inşaatta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat temel çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir işçi beline kadar toprağa gömüldü. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk adildi. Yaralı işçi arkadaşlarının toprağı kaldırmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. İşçi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

DHA

