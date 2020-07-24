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  3. 24 Temmuz 2020 21:15

İstanbul'da kapatılan yollar yeniden trafiğe açıldı

Ayasofya-i Kebir Camisi'nin ibadete açılması dolayısıyla dün akşam saatlerinde kapatılan yollar, yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul'da kapatılan yollar yeniden trafiğe açıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camisi ile ilgili olarak dün akşam saat 20.00'den itibaren trafiğe kapatılan, Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokağı, İshakpaşa Caddesi, Küçükayasofya'dan Torun Sokak'a katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane içerisi, Alemdar Caddesi (Tramvay Yolu) ve Tarihi Yarımada'ya bağlanan yollar araç trafiğine açıldı.

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