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İstanbul'da korku dolu anlar: İki tramvay kafa kafaya çarpıştı

İstanbul'da korku dolu anlar: İki tramvay kafa kafaya çarpıştı
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İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar hattında iki tramvay kafa kafaya çarpışırken seferler geçici olarak durduruldu.

İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. T1 Kabataş-Bağcılar hattında meydana gelen kaza nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. Kazada makinist yaralandı. Tramvayların çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Etiketler tramvay çarpışma iki tramvay hat
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