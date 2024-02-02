İstanbul'da korku dolu anlar: İki tramvay kafa kafaya çarpıştı
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar hattında iki tramvay kafa kafaya çarpışırken seferler geçici olarak durduruldu.
İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. T1 Kabataş-Bağcılar hattında meydana gelen kaza nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. Kazada makinist yaralandı. Tramvayların çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.
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