İstanbul'da kuru yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlanan bir kuru yük gemisi, Maltepe açıklarında karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 106.4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı belirlendi.

DHA