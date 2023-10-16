  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da kuru yük gemisi karaya oturdu

İstanbul'da kuru yük gemisi karaya oturdu

İstanbul'da kuru yük gemisi karaya oturdu
Güncelleme:

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlanan bir kuru yük gemisi, Maltepe açıklarında karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 106.4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı belirlendi.

DHA

Etiketler istanbul kuru yük gemisi maltepe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depremde yıkılan bankanın kasasındaki 2 milyon TL'lik altın sır oldu
WhatsApp'tan gelen bu mesaj 750 bin TL'ye mal oldu
İstanbul'da laf atma cinayeti kamerada
Dolar, Euro rekora koşuyor, altın yükselişe geçti
Kılıçdaroğlu'ndan Güldür Güldür ekibine CHP skeci için tebrik
Özel bankalardan emekli olanların 5 bin TL ek ikramiyesi de çıkmazda
Türkiye'nin Şato Evleri'nde suçüstü
İstanbul trafiğinde tarihe geçen hırsızlık iddiası
Haliç’te korku dolu anlar kamerada: Bir kadın denize düştü
Erdoğan imzaladı; BAE'ye bir vergi jesti daha