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İstanbul'da metro arızası: İBB'den açıklama geldi

İstanbul'da metro arızası: İBB'den açıklama geldi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda yaşanan teknik bir aksaklık sebebiyle seferlerin yapılmadığını açıkladı.

Levent Metro İstasyonu'nda güvenlik şeridi çeken görevliler, gelen yolcuları Taksim istikametindeki metro durağı ile İETT duraklarına yönlendiriyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır.'' denildi.

Etiketler İstanbul metro arıza
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