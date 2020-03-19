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  3. 19 Mart 2020 14:11

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısının ise 34 olduğu öğrenildi. Ölenlerin virüsten korunmak için içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
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İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi. Sahte içkiden İstanbul'un çeşitli semtlerinde Türkmenistanlı 20 kişi hayatını kaybetti.

Zeytinburnu ve Başakşehir'de 5'er kişinin öldüğü, diğer hayatını kaybeden kişilerin ise farklı ilçelerde olduğu kaydedildi. 34 kişinin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ölenlerin virüsten korunmak için içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.

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