İstanbul'da ''şifreli'' kumarhaneye baskın!

İstanbul'da kumarhaneye dönüştürülen tekstil atölyesindeki güvenlik önlemleri şaşkına çevirdi.

Evleri, işyerleri, hatta atölyeleri kumarhaneye çevirip, gece gündüz kumar oynuyorlar. Polise yakalanmamak içinse güvenlik kameraları ve şifreyle önlem alıyorlar. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tekstil atölyesinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Atölye izlemeye alındı.

CNN Türk'ten Tugay Saday'ın haberine göre bir kişi gece saatlerinde atölyeye gitti, maskesini çıkardı güvenlik kamerasına baktı. Ardından işyerinin kepengi kaldırıldı. Kendisini tanıtan kişi ise içeri girdi. Kumar oynatan kişiler güvenlik kamerasından yüz tanımanın yanı sıra, bir de sık sık değiştirdikleri şifre belirlemişlerdi. İlk kez gelenler için de referans istiyorlardı.

İstanbul Ahlak ve Kumar Büro amirliği ekipleri bu tespitlerin ardından harekete geçti. Kumarhane olarak kullanılan atölyeye baskın düzenlendi İçerisi oldukça kalabalıktı. Saklanan bir kişi de çuvalların arasında yakalandı. Kumar oynayanlara para cezası kesildi. Oynatanlar hakkında ise adlı işlem başlatıldı.

Baskın adreslerinden biri de lüks villaydı. Müşterileri kadın krupiyeler buluyordu, rezervasyon yaptırarak kumar oynatıyorlardı. Onlar da polis baskınıyla yakayı ele verdi. Hem adli işlem başlatıldı hem de para cezası kesildi, kumar makinelerine de el konuldu.

CNN Türk