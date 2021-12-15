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İstanbul'da suya yüzde 6 indirim geldi

İstanbul'da suya yüzde 6 indirim geldi

İBB Meclisi, İSKİ’nin su zammı teklifini görüştü. AK Parti ve MHP Grubu yüzde 17.80 oranında zam teklif etti. Ayrıca,oy çokluğuyla kabul edilen kararla, İstanbullulara su faturaları ortalama yüzde 6 indirimli yansıyacak.

İBB Meclisi, İSKİ’nin su zammı teklifini görüştü. AK Parti ve MHP Grubu yüzde 17.80 oranında zam teklif etti. Ayrıca, Sayıştay’ın kanuna aykırı bulduğu 0.5 metreküplük insani su kullanım hakkı bedelinin yeniden uygulamaya geçirilmesini de istedi. Oy çokluğuyla kabul edilen kararla, İstanbullulara su faturaları ortalama yüzde 6 indirimli yansıyacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Aralık ayı toplantılarının ilk birleşimini Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Görüşmelerin ardından İSKİ’den gelen ve su fiyatında yüzde 36.2 artış öngören teklif oy çokluğuyla reddedildi. AK Parti ve MHP Grubunun su fiyatına Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 17.80 oranında artış yapılması teklifi, CHP ve İYİ Parti’nin muhalefeti ve oy çokluğuyla onaylandı.

Yeniden kabul edilen İnsani Su Kullanım Bedeli de çıkartıldığında, İstanbul'da su fiyatlarında yüzde 6 indirim gerçekleşmiş oldu.

Etiketler istanbul suya zam iski
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