  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!
Güncelleme:

İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde meydana gelen kaza nedeniyle Avrupa'dan Anadolu'ya trafiğe kapatılan geçiş yolu yeniden açıldı.

İstanbul'da trafiği felç eden kaza! Avrasya Tüneli'nin Anadolu'ya geçiş yolu trafiğe kapatılmıştı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çalışmanın ardından tek şeridi kullanılabilir hala getirdi. Tünel yolunda uzun kuyruklar oluştu. Kazaya müdahale devam ediyor.

Avrasya Tüneli'nde meydana gelen trafik kazası, tünelde yoğunluğa neden oldu. Alınan bilgiye göre, tünelde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza dolayısıyla Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafik tek şeritten sağlanırken, tünelde yoğunluk yaşanıyor.

Etiketler trafik kaza trafik kazası avrasya tünel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
72 kilo veren Esin Gündoğdu tanınmaz hale geldi!
Erdoğan çiftinden Togg içerisinde dikkat çeken sohbet: ''Bir dakika hanım ya''
Türkiye'nin en zengini İbrahim Erdemoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Herkes onu konuşuyor
CHP ve İYİ Parti'den 10 il için ''fermuar'' liste kararı
Yargıda yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de
Yargı dizisinin sevilen oyuncusu TİP’e katıldı
İstanbul'daki bu kiralık ev ilanı ''pes'' dedirtti
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye'den 26 isim listede!