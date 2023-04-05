İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!
İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde meydana gelen kaza nedeniyle Avrupa'dan Anadolu'ya trafiğe kapatılan geçiş yolu yeniden açıldı.
İstanbul'da trafiği felç eden kaza! Avrasya Tüneli'nin Anadolu'ya geçiş yolu trafiğe kapatılmıştı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çalışmanın ardından tek şeridi kullanılabilir hala getirdi. Tünel yolunda uzun kuyruklar oluştu. Kazaya müdahale devam ediyor.
Avrasya Tüneli'nde meydana gelen trafik kazası, tünelde yoğunluğa neden oldu. Alınan bilgiye göre, tünelde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaza dolayısıyla Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafik tek şeritten sağlanırken, tünelde yoğunluk yaşanıyor.
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