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  3. 15 Aralık 2020 19:19

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı

İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı
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İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı. Toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk görülüyor.

Cevizlibağ Metrobüs Durağında yaşanan yoğunluk nedeniyle benzer manzaralar kameralara yansıdı. Durakta bekleyen kalabalıkta sosyal mesafe kuralı yine hiçe sayıldı. 

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