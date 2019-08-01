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  3. 01 Ağustos 2019 18:08

İstanbul'da vahşet! Bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadının bacaklarının cesedin önünde bulunduğu binanın 4. katındaki balkonda olduğunu tespit etti

İstanbul'da vahşet! Bacakları kopuk kadın cesedi bulundu
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Kartal Esentepe Mahallesi, Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansın önünde bacakları kopmuş vaziyette kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sonucu kadının bacakları ise binanın 4.katındaki balkonda bulundu. Cinayet büro ekipleri cesedin rezidansın 31. katında oturan Fardis Golrokh’a ait olduğunu belirledi. Polis ekipleri 31. kata çıktığında pencerenin önünde üzerinde yastıklar olan bir sandalye olduğunu tespit etti.



İddaya göre, İran vatandaşı Fardis Golrokh (50) oğluyla birlikte alışveriş merkezine gitti. Orada oğluyla tartışan Golrokh, rezidansın 31. katındaki evine döndükten sonra camdan atladı. Kadının rezidansın 4. katındaki terasta bulunan camların üzerine düşmesiyle bacakları koptu. Fardis Golrokh’un cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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