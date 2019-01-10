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  3. 10 Ocak 2019 18:54

İstanbul'da yangın ! Mahsur kalanlar var...

İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanda çıkan yangında evlerinde mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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 Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katından çıkan yangından aralarında bebeklerinde olduğu biri yaralı toplam 14 kişi mahsur kaldıkları balkonlardan itfaiye merdivenleri ile böyle kurtarıldı. Yangınbüyümeden hemen önce çekilen fotoğrafta ise panelvan minibüsün tepesine çıkan gençlerin yangın söndürme tüpünü evin içindekilere verdiği görüldü.

Yangın, Sultaniye Mahallesi 624 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çıkan yangının dumanı kısa sürede tüm binayı sardı. Olayı gören Esenyurt Kız Anadolu İmam Hatip Meslek Lisesi öğrencileri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye gelene kadar yoldan geçen bir grup genç beyaz renkli panelvan bir minibüsün tepesine çıkıp ilk katta mahsur kalanlara yardımcı olmaya çalıştı. O anlar ise yoldan geçen birisi tarafından fotoğraflandı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanlardan dolayı mahsur kalan 2'si bebek 3'ü çocuk ve birisi yaralı vatandaş olmak üzere toplamda 14 kişiyi dışarıya çıkardı. Yaralı kişi gelen ambulans ile hastaneye sevk edilirken, bebekle mahsur kaldığı balkondan kurtarılan kadın da olanları anlattı. Bu sırada bir vatandaş ise itfaiye ekiplerine mahsur kalanların bir an önce kurtarılması için tepki gösterdi.

Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili geniş çaplı incelemeye devam ediyor. 
 

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