İstanbul'da yol çöktü, faciadan dönüldü
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da inşaat kazısı sırasında yolda çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Gaziosmanpaşa'da bir inşaatın yanındaki yol, kazı sırasında çöktü.
Göçük altında kalan kimsenin olmadığı öğrenilirken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.
DHA
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