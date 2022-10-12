  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul’da yolcu seçen taksici polislere tepki gösterip gazetecilere küfür etti

İstanbul’da yolcu seçen taksici polislere tepki gösterip gazetecilere küfür etti

İstanbul’da yolcu seçen taksici polislere tepki gösterip gazetecilere küfür etti

İstanbul Fatih’te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde Esenyurt’a gidecek olan bir yolcuyu aracına almadığı için cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü, kendisine soru soran basın mensuplarına küfür etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü.

Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetimde sivil ekipler, kurallara uymayan taksi sürücülerini tespit etti. Denetimde emniyet kemeri takmayan 5 sürücüye 196 TL cezai işlem uygulandı. Yolcu seçen taksi şoförü İlkay Y.'ye ise bin 823 lira para cezası kesilerek, aracı 10 gün trafikten men edildi.

 GAZETECİLERE KÜFÜR ETTİ
Denetimde cezai işlem uygulanan taksi şoförlerinin bazıları cezayı kabul ederken, bazıları ise duruma tepki gösterdi.

Fatih’ten Esenyurt’a gitmek isteyen bir yolcuyu aracına almayan taksi şoförü İlkay Y., kendisine cezai işlem uygulayan polislere tepki gösterdi.

Basın mensuplarının soru sorması üzerine sinirlenen şoför, kendisine uzatılan mikrofonları iterek küfürler yağdırdı. Aracı çekilen taksi şoförü, daha sonra denetim noktasından uzaklaştı.

Etiketler gazete taksi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sünnet derisi itirafı olay olmuştu: Selen Görgüzel şimdi de ayı kanı arıyor
Bulun bu sapığı! Lise öğrencisi kıza korkunç taciz
Burunlarının dibinde 2 kişiyi öldürdüler! Kimse kılını kıpırdatmadı
Kar severlere müjde! Meteoroloji uzmanı açıkladı: El Nino'lu kış geliyor
Süper Lig ekibine şok ceza! 3 sezon transfer yasağı getirildi
Dolar, Euro ve altın fiyatlarında son durum
Kenan Sofuoğlu'ndan tepki çeken paylaşım
NASA bile bu kadarını beklemiyordu! Dünyayı kurtarma görevinde büyük başarı
Düşük faizli esnaf kredisinin şartları belli oldu
Diyanet'te kriz! Ali Erbaş'a tepki yağdı: ''Hakkım haram olsun''