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İstanbul'daki hain saldırıyla ilgili 2 gözaltı daha

İstanbul'daki hain saldırıyla ilgili 2 gözaltı daha
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İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi'ndeki düzenlenen hain terör saldırısına ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde  6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına ilişkin 2 kişi daha yakalandı.

 

Etiketler gözaltı terör operasyon istiklal caddesi
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