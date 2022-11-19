İstanbul'daki hain saldırıyla ilgili 2 gözaltı daha
İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi'ndeki düzenlenen hain terör saldırısına ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı.
Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına ilişkin 2 kişi daha yakalandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol