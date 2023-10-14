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İstanbullular dikkat! Metrobüs seferlerine bisiklet turu ayarı

İstanbullular dikkat! Metrobüs seferlerine bisiklet turu ayarı
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İstanbul'da metrobüs hattında, yarın gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle Söğütlüçeşme ile Zincirlikuyu arasındaki seferlerin 12.15-14.30 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinden yapılacağı bildirildi.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (İETT) X sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla yarın 12.15-14.30 saatleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yönünün kapatılacağı aktarıldı.

Bu nedenle metrobüs hattında Söğütlüçeşme ile Zincirlikuyu arasındaki seferlerin FSM üzerinden yapılacağı belirtilen açıklamada, "Metrobüs araçları Söğütlüçeşme'den metrobüs hattından çıkarak FSM'ye yönelecek. Bu hat üzerinde Kavacık'ta yolcu iniş binişleri yapılabilecek. Hattın devamında FSM Levent çıkışında Büyükdere Caddesi üzerinden Zincirlikuyu istasyonuna ulaşacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

AA

Etiketler istanbul bisiklet turu metrobüs seferleri
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