İstanbulluların en önemli 3 sorunu belli oldu

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 'İstanbul Barometresi' araştırmasının Mayıs 2024 sonuçlarını yayımladı. Raporla birlikte İstanbulluların en önemli 3 sorunu da belli oldu.

İPA, 'İstanbul Barometresi' araştırmasının Mayıs 2024 sonuçlarını yayımladı. Sonuçlara göre İstanbul'un ilk üç sorunu arasında ulaşım, ekonomi ve olası Marmara depremi yer aldı. Katılımcıların yüzde 22'si ekonomik sorunlar nedeniyle bayramı İstanbul'da geçireceğini belirtirken geçen ay geçinip kenara para koyduğunu belirtenlerin oranı yüzde 20'nin altına düştü.

Katılımcılara göre İstanbul’un ilk üç sorunu %55,8 ile ulaşım, %49,8 ile ekonomik sorunlar ve %44,9 olası İstanbul depremi olarak belirlendi.

YÜZDE 22, EKONOMİK SEBEPLER NEDENİYLE BAYRAMDA İSTANBUL'DA

Katılımcılara Kurban Bayramında ne yapacakları da soruldu. Tatillerini genellikle İstanbul dışında geçirdiğini belirten katılımcıların %22,2’si bu bayramda ekonomik sebeplerden ötürü İstanbul’da olacağını belirtti.

Katılımcıların %13,9’u ise ekonomik sebeplerle tatil harcamalarını kısarak tatil yapacağını belirtti.

YALNIZCA YÜZDE 20 KENARA PARA KOYABİLİYOR

Araştırmaya göre mayıs ayında katılımcıların %18,6’sı bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, %27’si aslında pek geçinemediğini, %34,5’i kıt kanaat geçinebildiğini, %19,9’u ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti.

Katılımcılara sokak hayvanlarıyla ilgili nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de soruldu. Yanıtlara göre matılımcıların %36,3’ü aşı, bakım ve kısırlaştırma yaparak dışarıda yaşamalarına izin verilmesi, saldırgan olanlar barınaklara toplanması, %33,4’ü hepsi toplanarak barınaklarda bakılması, %16,5’i ise aşı, bakım ve kısırlaştırma yaparak dışarıda yaşamalarına izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Katılımcılara Mayıs ayındaki duygu halleri de soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 6,9, kaygı seviyesi şse 5,8 olarak ölçüldü.

Mayıs ayındaki yaşam memnuniyeti 4,9 mutluluk seviyesi ise 5,6 olarak ölçüldü.

#istanbul planlama ajansı