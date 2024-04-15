  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'un barajlarında doluluk oranı düşüşe geçti

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı düşüşe geçti

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı düşüşe geçti
Güncelleme:

İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 81.29 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 81,29 seviyelerinde kaydedildi.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 42,89, Terkos'ta yüzde 86,19, Sazlıdere'de yüzde 60,27, Alibey'de yüzde 66,63, Büyükçekmece'de yüzde 76,03, Ömerli'de yüzde 92,15, Darlık'ta yüzde 86,35, Elmalı'da yüzde 88,46, Pabuçdere'de yüzde 73,51 ve Kazandere'de yüzde 74,52 olarak kaydedildi.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 81.29 olarak ölçüldü.

Etiketler iski istanbul baraj doluluk oranları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Arda Güler Real Madrid'e veda etti Arda Güler Real Madrid'e veda etti Bir yalan yetti: Filistinlilerin çaresiz yolculukları böyle görüntülendi Bir yalan yetti: Filistinlilerin çaresiz yolculukları böyle görüntülendi İstanbul trafiğinde şaşkına çeviren görüntüler İstanbul trafiğinde şaşkına çeviren görüntüler IQ ortalaması 100'ün üzerinde: Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu IQ ortalaması 100'ün üzerinde: Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu Dolar, Euro ve altın tatil sonrası hızlı başladı Dolar, Euro ve altın tatil sonrası hızlı başladı Bu da kırmızı altın: Bir avuç safranla, gram altının fiyatı eşitlendi Bu da kırmızı altın: Bir avuç safranla, gram altının fiyatı eşitlendi Denize kıyısı olmayan ilimizin denizi oldu Denize kıyısı olmayan ilimizin denizi oldu İki gezi teknesi kafa kafaya çarpıştı; o anlar kamerada İki gezi teknesi kafa kafaya çarpıştı; o anlar kamerada Kurtlar Vadisi'ndeki İsrail-İran sahnesi olay oldu Kurtlar Vadisi'ndeki İsrail-İran sahnesi olay oldu Ebrar Karakurt'a iğrenç saldırı Ebrar Karakurt'a iğrenç saldırı