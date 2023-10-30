İstanbul'un barajlarında durum vahim

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 19'un altına geriledi.

İstanbul'da yağışsız geçen sonbahar mevsimi nedeniyle barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor.



İSKİ'den alınan verilere göre, kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 18.88'e geriledi.

Geçen sene bu oran, yüzde 41,15 olarak kayıtlara geçmişti. Büyük bir kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bile bu değer yüzde 21.83 olarak ölçülmüştü.

Şu anki su seviyesi de son 10 yılın en düşük düzeyinde.

30 Ekim itibarıyla barajların doluluk oranları şöyle:



Ömerli Barajı: % 43,57

Darlık: % 30

Terkos: % 8.62

Alibey: % 20.2

Büyükçekmece: % 3.86

Sazlıdere: % 3.76

Pabuçdere: % 3.73

Elmalı: % 14.67

Istrancalar: % 23.93

Kazandere: % 7.06