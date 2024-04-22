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İstanbul'un barajlarından sevindiren haber

İstanbul'un barajlarından sevindiren haber
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İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi.

Kurak bir kış geçiren mega kent İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağmur, barajlara yaradı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.4 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 61.18'le Sazlıdere Barajı oldu.

Alibey Barajı havadan görüntülendi

Su seviyesi inişli çıkışlı olan Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 67.56 oldu. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Moğlova Kemeri'nin ayaklarının bir kısmını kapandığı görüldü.

İSKİ verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:

"Büyükçekmece: 77.16
Sazlıdere: 61.18
Istarancalar: 87.29
Kazandere: 73.59
Pabuçdere: 72.03
Ömerli: 92.4
Darlık: 85.28
Elmalı: 89.62
Terkos: 90.53
Alibey: 67.56".

İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi.

İHA

Etiketler istanbul baraj doluluk oranı iski
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