İstanbul'un bu ilçesinde denize girmek yasaklandı
İstanbul Sarıyer'de bu hafta sonu denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıktan konuya ilişkin açıklama yapıldı
Sarıyer Kaymakamlığı, meteorolojik tahminler doğrultusunda bu hafta sonu ilçede denize girmenin yasaklandığını duyurdu
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, bu cumartesi ve pazar günleri ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmenin can güvenliği açısından yasaklandığı kaydedildi.
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