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İstanbul'un bu ilçesinde denize girmek yasaklandı

İstanbul'un bu ilçesinde denize girmek yasaklandı
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İstanbul Sarıyer'de bu hafta sonu denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıktan konuya ilişkin açıklama yapıldı

Sarıyer Kaymakamlığı, meteorolojik tahminler doğrultusunda bu hafta sonu ilçede denize girmenin yasaklandığını duyurdu

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, bu cumartesi ve pazar günleri ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmenin can güvenliği açısından yasaklandığı kaydedildi.

Etiketler kilyos plaj deniz sarıyer sahil kaymakamlık
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