İstanbul'un imar planları ve kentsel dönüşümler sil baştan

AK Parti iktidarının İstanbul için hazırlık aşamasında olduğu yeni yasanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Buna göre İstanbul'un tüm imar planları da kentsel dönüşüm de değişecek...

Hükümet, İstanbul’da imara kapalı alanlarda arsa ve evi olanlara yeni rezerv alanlar göstermeyi de kapsayan yeni bir plan hazırladığı belirtildi. Yasa teklifi olarak önümüzdeki dönemde TBMM’ye gönderilecek düzenlemenin kentsel dönüşüm kararı almakta zorlanan apartmanlar için karar almayı kolaylaştıracağı da aktarıldı

Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın haberine göre, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AKP kurmayları, yasa taslağı çalışması başlattı.

Özellikle şehir merkezlerinde imara kapalı alanların nasıl kullanılacağı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Yapılan taslak çalışmayla, yeniden yıkılıp konut yapılmasına izin verilmeyen arsalar için yeni rezerv konut alanları yaratılması planlanıyor. İmara kapalı alanlarda evi olanlar için rezerv alanlarda konut verilmesi öngörülüyor. Bu durumda olan arsalar için uygun taksit ve koşullu ve uzun vadeli krediler verilmesi tartışılıyor.

YENİ KONUT ALANLARI

Verilen bilgiye göre, İstanbul’un her ilçesinde en az yüzde 10 civarında imara kapalı alanlarda konut bulunduğu belirtildi. Buralarda yeni bina yapılamayacağı için rezerv alanlara yönlendirilecekler. Deprem riski olan şehir merkezi ve ilçelerdeki yoğunluğun azaltılmasının planlandığı ifade edildi. İmara kapalı alanlarda bulunan binaların yerine yeşil alan ve park yapılmasının öngörüldüğü dile getirildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİŞECEK

Yasada İstanbul’a özel maddelerin dışında genel hükümler de olacak. Düzenleme, kentsel dönüşümün kolaylaştırılmasını da amaçlıyor. Kentsel dönüşüm yasalarına göre, riskli binalarla ilgili yıkım aşamasında bir sorun bulunmuyor. Ancak, inşaat sürecinde karar alma ve uygulama sorunları yaşanıyor. Bu durumda, belediyeye inşaat için ruhsat başvurusu yapılırken, tüm maliklerin rızası gerekiyor ve tüm maliklerden imza şartı aranıyor.

KOLAY KARAR SÜRECİ

Yeni düzenleme ile tüm aşamalara üçte iki çoğunluk şartı getirilecek. Salt çoğunluk olması yönünde görüşler olduğu, ancak bunun mülkiyet hakkına aykırı olacağı ifade edildi. Ayrıca evini kentsel dönüşüme verenlere yapılan kira yardımları da yeniden ele alınacak. Kira yardımlarının arttırılması planlanıyor.

İSTANBUL VE DEPREM BİRİMİ

Bakan Mehmet Özhaseki’nin daha önce açıkladığı gibi Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde kentsel dönüşümle ilgili bir başkanlık kurulacak. Bu başkanlığın alt birimleri olacak. Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürlüğü gibi birimler oluşturulacak. Kaynaklar, gelir getirici işlemler, arsa üretimi gibi çalışmalar bu birimler tarafından yürütülecek. Yeni yapılanmada İstanbul için özel birim oluşturulması, kentsel dönüşüm ve deprem riski çalışmalarının bu birim tarafından koordineli yürütülmesi amaçlanıyor. Bakanlığın bütçesinden kentsel dönüşümü pay aktarılması planlanıyor.

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