İstanbul'un köprüleri ''Serebral Palsi'' için yeşile büründü

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri "Serebral Palsi" hastalığına dikkat çekmek amacıyla yeşil renklerle aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri "Serebral Palsi" hastalığına dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla yeşil renklerle aydınlatıldı. Her yıl çeşitli organizasyonların düzenlendiği bugünde İstanbul'daki iki köprü, gece boyunca yeşil renge büründü.