İstanbul'un sahilleri duman altı !

İstanbul'un gayrimenkul değeri en yüksek bölgelerinden Yeşilköy ve Florya sahilleri son günlerde mangal kalabalığıyla gündemde. Özellikle haftasonları bölgeye akın edenlerin çoğu Suriyeli. Bölge halkı ise kirlilikten, oluşan çöp yığınlarından şikâyetçi.

Hürriyet'ten Cansu Şimşek'in haberine göre; sahil boyunca dolaşan zabıtalar ise yetki alanlarının kısıtlı olmasından yakınıyor:

“Mangal yakmak yasak değil ama yeşil alanları tehlikeye atacak kadar çok ateş yakılıyor. Yeşil alanlar üzerinde saymaya kalksanız en az 100 tane mangal, bir o kadar da nargile görürsünüz. Aynı dili konuşamadığımız için gerekli uyarıları yapamıyoruz. Örneğin bir süredir deniz, girilmeyecek kadar kirli ama bunu insanlara anlatamıyoruz.”

Yeşilköy sakinleri ise denizden uzak gölgelikleri tercih ediyor. 50 yıldır Yeşilköy’de yaşayan Çakır Tok, “Eskiden hafta sonları birkaç saatliğine gelen yerli turistlerden şikâyet ederdik, şimdi o günleri mumla arıyoruz çünkü artık haftanın yedi günü sahiller bu halde. Kirlilik, is, koku, gürültü...

Gayrimenkul fiyatları da düştü. Çünkü kimse perdesini araladığında bu manzarayla karşılaşmak istemiyor. İki yıldır bu derdimiz git gide büyüyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise sahil boyunca birçok noktada plaj hizmeti veriyor. Ancak temizlik ekiplerinin mücadelesi çöp dağlarını eritmekte yetersiz kalıyor.