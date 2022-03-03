İşte enflasyona piyasaların ilk tepkisi: Dolar, altın ve Euro'da son durum

TÜİK verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,81 artarken, yıllık enflasyon yüzde 48,69'dan, yüzde 54,44'e yükseldi. İşte enflasyon verisi sonrası dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu hem merakla hem de korkuyla beklenen Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

Öte yandan TÜİK'ten önce davranan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, enflasyon şubatta aylık yüzde 5.44 arttı. ENAG enflasyondaki yıllık artışı ise yüzde 123.80 olarak açıkladı.

Enflasyon verilerine odaklanan piyasalarda ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatının etkileri de devam ediyor.

Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar kuru, yeniden 14'ün üzerine tırmandı.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,04 TL'den başlayan Dolar 14,13 TL'den, 15,69 TL'den başlayan Euro 15,76 TL'den, 18,99 TL'den başlayan Sterlin ise 19,08 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,0930 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6400 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.926 dolar olan altında, gram altın 874/875 çeyrek altın 1.405/1.407 Cumhuriyet altını ise 5.783/5.784 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,47 TL'den fiyatlanıyor.

Dolara Hazine freni mi ?

Öte yandan Türkiye’de 14 TL sınırında frenleyen dolar kuru için dün ilginç bir iddia gündeme taşındı. İddiaya göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın doları 14 barajında tutmak için geçen hafta kur politikasında en az 1,1 milyar dolar olmak üzere 4 milyar dolar civarında rezerv harcandığı iddia edildi.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 43 bin 207, Ethereum 2 bin 896 dolardan işlem görüyor.

AB'den kripto paralara "Rusya yaptırımı" incelemesi

Avrupa Birliği (AB), kripto varlıkların Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıp kullanılmadığının incelendiğini bildirdi.

Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey bir AB yetkilisi, AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı kripto varlık kullanımına ilişkin çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kripto varlıkların AB ve diğer Batı ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımların etrafından dolaşma imkanı sağlayacak bir yol olarak kullanılma olasılığı olduğuna işaret eden yetkili, AB'nin bu konudaki gelişmelere ilişkin raporlar aldığını ve bu konudaki verileri değerlendirdiklerini ifade etti.

FED faiz artırımı içini tarihi açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "bu ayki toplantımızda politika faizini yükseltmenin uygun olacağını düşünüyoruz" dedi. Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Yüzde 2'nin oldukça üzerinde enflasyon ve güçlü bir işgücü piyasası ile, bu ayki toplantımızda politika faizini yükseltmenin uygun olacağını düşünüyoruz" dedi.

Petrol fiyatlarında son 10 yılın rekoru kırıldı

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattığını duyurduğu 24 Şubat'ta yaklaşık 98 dolardan işlem gören Brent petrolün varili son bir hafta içinde yüzde 15’ten fazla değer kazandı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş hızını korurken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı bu sabah 114 doları aştı. Brent petrolün varili de güne yüzde 3’ten fazla değer kazanarak 118 doların üzerine yükseldi. Petrol fiyatları böylelikle Nisan 2012’den sonra en yüksek seviyeye çıktı.

Petrol fiyatları sert yükseldi

NATO ülkeleri ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinin hafta sonu karşılıklı adımlarla büyümesi üzerine petrol fiyatlarında çok sert artış oldu. Geçen haftayı 97 dolar seviyelerinde kapatan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, bu sabah 105 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas tipi ham petrol de 99 doları gördü. Petrol, geçen hafta da 105 dolara kadar yükselmişti. Bu seviye, 2014 sonrasındaki yaklaşık 7,5 yıllık dönemin zirvesi. Batı Teksas petrolünde de geçen hafta 100 dolar seviyesi görülmüştü.

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Şubat ile biten haftada 837 milyon dolar azalarak, 114 milyar 11 milyon dolar oldu.Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 334 milyon dolarlık azalışla 75 milyar 116 milyon dolardan 72 milyar 782 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 18 Şubat haftasında 1 milyar 497 milyon dolar artarak 39 milyar 732 milyon dolardan 41 milyar 229 milyon dolara yükseldi.